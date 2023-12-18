للمرة الأولى.. افتتاح معرض للطاقات المتجددة في اللاذقية بمشاركة جهات عامة وخاصة

اللاذقية-سانا

افتتح في مدينة اللاذقية اليوم معرض الساحل للطاقات المتجددة والبناء والديكور الذي يُقام للمرة الأولى في المحافظة بمشاركة جهات من القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح دريد مرتكوش عضو المكتب التنفيذي لقطاع المواصلات والنقل والإنشاء والتعمير والكهرباء والاتصالات بمحافظة اللاذقية في تصريح لمراسلة سانا أن المعرض الذي يستمر أربعة أيام يتيح الفرصة أمام المشاركين للتعريف بمنتجاتهم والتسهيلات المقدمة للمواطنين لناحية العروض والمزايا والأسعار التنافسية.

بدورها اعتبرت صفاء زيزفون رئيسة دائرة حفظ الطاقة بالأمانة العامة لمحافظة اللاذقية أن المعرض يكتسب أهمية في ضوء التوجه الحالي للطاقات المتجددة كبديل مستدام ونظيف لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتخفيف الحمولات على الشبكة، والحد من الانبعاثات الضارة الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري لافتة إلى أن صندوق دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بدأ بتمويل الأفراد الراغبين بتركيب أنظمة طاقة شمسية عبر قروض تسدد على مدار 15 سنة دون أي فوائد.

ومن المشاركين رأى مدير المبيعات والتسويق بالشركة السورية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية المهندس توفيق محمد أن المشاركة في المعرض تنسجم مع المسؤولية المجتمعية للشركة، وتسهم في نشر رسالتها لتوطين الطاقة المتجددة واستخدام تقنياتها لتلبية الاحتياجات المحلية لما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد والبيئة وصولاً إلى مستقبل مستدام، مشيراً إلى أن الشركة تنتج ألواحاً بمواصفات عالية ومعايير جودة معتمدة مع كفالة تصل لـ 25 عاماً.

من جهته أشار مدير شركة الدراسات الهندسية لتركيب الطاقة الشمسية المهندس سعيد ركاج إلى أن هذا المعرض حدث نوعي يساعد على تعريف المواطنين بهذا القطاع الحيوي، ولا سيما أن العالم يشهد تحولاً كبيراً نحو الطاقة المتجددة كمصدر رئيسي للكهرباء بأقل تكلفة على مدار اليوم ودون إحداث تلوث بيئي ما يسهم في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة.

آصف مصطفى صاحب شركة ومؤسس شركة 12 فولت وجد في المعرض فرصة لعرض خدماتها المختصة بالطاقة البديلة من تركيب وصيانة وحتى الدخول في مجال تصنيع بطاريات الليثيوم بأسعار تنافسية تضاهي السوق المحلية.

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