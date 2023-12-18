المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة وتسقط طائرة وتدمر عدة آليات لها

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة موقعة قتلى ومصابين في صفوفها.

وقالت المقاومة في بيان: إن مقاتليها سيطروا على طائرة استطلاعية للاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة من نوع “درون ايفو ماكس 4 تي”، كما استهدفوا بصاروخ مضاد للدروع جيباً عسكرياً شمال قطاع غزة، حيث حققوا فيه إصابات مباشرة.

وبينت المقاومة أن مقاتليها دمروا دبابتين وشاحنتين تقل جنوداً للاحتلال في بيت لاهيا شمال القطاع وشرق خان يونس جنوبه، واشتبكت معهم وأوقعتهم بين قتيل ومصاب، كما فجرت بعبوات مضادة للأفراد قوة صهيونية راجلة شرق مدينة خان يونس وأوقعتهم أيضاً بين قتيل ومصاب.

كما دمر مقاتلو المقاومة ناقلة جند للعدو وجرافة عسكرية في بيت لاهيا شمال القطاع بقذيفتي “الياسين 105″، وفجروا عدداً من العبوات المضادة للأفراد بجنود الاحتلال الذين حاولوا إنقاذ المصابين.

وأضافت المقاومة إنها استهدفت برشقات صاروخية وبقذائف الهاون تحشيدات للعدو في موقعي “ناحل عوز” و”كيسوفيم” وشمال خان يونس جنوب القطاع.

واعترف الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمقتل سبعة من جنوده وإصابة آخرين خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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