إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس ورام الله

القدس المحتلة-سانا

أصيب ثلاثة فلسطينيين مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس ورام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية “تل” غرب نابلس من عدة مداخل، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وانتشرت بمنطقة العين والكراج داخل القرية وسط وابل من الرصاص، ما أدى لإصابة شابين، وذلك تزامناً مع اقتحامها قريتي بورين وعينبوس جنوباً، واعتدائها على الفلسطينيين بقنابل الغاز السام، أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق، فيما أغلقت مدخل بلدة قصرة بالسواتر الترابية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية جفنا شمال رام الله وأغلقت مداخل قرى وبلدات فيها واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص، ما أدى لإصابة فلسطيني، فيما أغلقت مداخل عدة قرى وبلدات في رام الله وعززت وجودها العسكري بين قريتي أم صفا والنبي صالح وقرب قرية عين قينيا، واستولت على ممتلكات للفلسطينيين في مدينة روابي.

أما في الأغوار الشمالية فقد اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على الرعاة الفلسطينيين في شرق خربة الحديدية بسهل موفية ومنعوهم من العمل في أراضيهم قبل أن يتم اعتقال اثنين منهم.

وكان أصيب ثلاثة فلسطينيين فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال في مدينتي قلقيلية ونابلس بالضفة الغربية.

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