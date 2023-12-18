SCS-NET
الشريط الإخباري

لافروف يحذر الولايات المتحدة وبريطانيا من تجاوز خطوطهما في العلاقات مع روسيا

2023-12-18

موسكو-سانا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من تجاوز خطوطهما في العلاقات مع روسيا.

وقال لافروف في مقابلة مع القناة الأولى الروسية: “إذا كانت الولايات المتحدة تريد الاستقرار خلف مياهها مثل بريطانيا فعليها أن تعي أن هناك خطوطاً في العلاقات مع موسكو لا يمكن تجاوزها”.

ولفت لافروف إلى أن بلاده تراقب وتلاحظ التراكم النوعي للأسلحة الفتاكة التي يتم نقلها إلى أوكرانيا، مشدداً على أن الأخيرة مجرد بيدق في يد الغرب، وتحولت إلى دولة لا تتمتع بالسيادة بل يتم التلاعب بها واستخدامها.

وقال لافروف: “إن رئيس إدارة الاستخبارات في وزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف لم يخف على الإطلاق بل اعترف علناً أنه كان يعمل مع قيادة العمليات الخاصة الأمريكية”، مبيناً أنه تم إنشاء وحدات خاصة تحت قيادة القوات الأوكرانية للتنسيق الوثيق مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والاستخبارات البريطانية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

لافروف: موسكو تلقت إشارات من دول غربية للتباحث بشأن أوكرانيا والأمن الأوروبي

موسكو-سانا كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن إشارات تلقتها بلاده من بعض قادة الدول …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved