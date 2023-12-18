لافروف يحذر الولايات المتحدة وبريطانيا من تجاوز خطوطهما في العلاقات مع روسيا

موسكو-سانا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من تجاوز خطوطهما في العلاقات مع روسيا.

وقال لافروف في مقابلة مع القناة الأولى الروسية: “إذا كانت الولايات المتحدة تريد الاستقرار خلف مياهها مثل بريطانيا فعليها أن تعي أن هناك خطوطاً في العلاقات مع موسكو لا يمكن تجاوزها”.

ولفت لافروف إلى أن بلاده تراقب وتلاحظ التراكم النوعي للأسلحة الفتاكة التي يتم نقلها إلى أوكرانيا، مشدداً على أن الأخيرة مجرد بيدق في يد الغرب، وتحولت إلى دولة لا تتمتع بالسيادة بل يتم التلاعب بها واستخدامها.

وقال لافروف: “إن رئيس إدارة الاستخبارات في وزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف لم يخف على الإطلاق بل اعترف علناً أنه كان يعمل مع قيادة العمليات الخاصة الأمريكية”، مبيناً أنه تم إنشاء وحدات خاصة تحت قيادة القوات الأوكرانية للتنسيق الوثيق مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والاستخبارات البريطانية.

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