طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام بارداً ليلاً، ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون خلال الصباح الباكر ومن حدوث الصقيع في بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تنشط أحيانا في المناطق الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..