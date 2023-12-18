اللجنة الوطنية لليونيسكو تناقش تعزيز الوعي بأهمية التراث المادي واللامادي

دمشق-سانا

مناقشة أنشطة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وضرورة تعزيز التوعية بأهمية التراث المادي واللامادي في سورية من خلال المدارس والمشاركات الخارجية، كانت أبرز النقاط التي ركز عليها أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم اليوم في مبنى وزارة التربية.

وأكد أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين من الوزارات والهيئات الوطنية المعنية ضرورة إعداد برامج بناء القدرات في مجال التراث المادي واللامادي وإعداد الملفات التي تستلزم وقتاً طويلاً لإدراج عناصر التراث على لوائح منظمة اليونيسكو، إضافة إلى تنظيم جولات ورحلات لطلاب المدارس إلى المتحف الجيولوجي بدمشق والمتاحف الثقافية في جميع المحافظات.

وزير التربية رئيس اللجنة الدكتور محمد عامر المارديني لفت إلى دور اللجنة في التنسيق بين المؤسسات ومنظمة اليونيسكو بما يمكن من تنفيذ المشاريع والخطط وفق الاحتياجات، مشيراً إلى أهمية العمل على الاستفادة من الخبرات وتوظيفها، والتعاون لتحديد الأولويات.

وخلال الاجتماع أشار المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الدكتور محمد ولد أعمر في كلمة عبر الفيديو إلى دور سورية الداعم للعمل العربي المشترك في المنظمة، وجهودها لتقديم مشروعات تسهم بتعزيز هذا العمل من خلال استضافتها عدداً من المؤتمرات والفعاليات في مختلف المجالات ودعم برامج المنظمة.

وبين الدكتور ولد أعمر أهمية دفع جهود المنظمة في مجال تعزيز اللغة العربية الداعمة لرسالتها الثقافية والتربوية والعلمية، منوهاً بأثر الخبرات والقيادات التربوية والثقافية السورية في الرؤى المرجعية وإعداد الخطط والبرامج الكبرى لها.

من جهته قدم أمين اللجنة الوطنية لليونيسكو الدكتور نضال حسن عرضاً حول ما تم تنفيذه من خطة العام الماضي، ومقارنتها بخطة العام الجاري والأنشطة والفعاليات التي تمت المشاركة بها، كما شرح أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية المعنية مجالات العمل التشاركية مع كل من اليونيسكو والألكسو.

رحاب علي

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