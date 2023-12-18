فعالية ثقافية للأطفال بثقافي حمص بمناسبة اليوم الوطني للتشجيع على القراءة

حمص-سانا

نظم فريق مهارات الحياة بمديرية ثقافة حمص بالتعاون مع مكتبة دار الربيع للنشر فعالية ثقافية وترفيهية للأطفال بمناسبة اليوم الوطني للتشجيع على القراءة في مرحلة الطفولة المبكرة بعنوان “كتابي نافذتي بحرف ولون”، حضرها مجموعة أطفال من مرحلة الطفولة المبكرة.

وتضمنت الفعالية فقرة دمى متحركة وسردا لقصة هادفة، ومسابقات تهدف إلى تعريف الأطفال على الأحرف ولفظها واستخداماتها.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أشارت رئيسة قسم الأطفال وفريق مهارات الحياة بثقافي حمص صبا وسوف إلى أن الفعالية سلطت الضوء على عالم القصة ومتعة القراءة وما تحمله من فائدة للأطفال عن طريق أشخاص مختصين قدموا الفقرات بطرق محببة وسهلة باستخدام مؤثرات تشد الأطفال كالموسيقا والدمى والألعاب.

بدورها قالت الحكواتية والمعلمة هبة مفضي: إن الأطفال اليوم حلقوا بعوالم ساحرة، وتعرفوا على شخصيات أخرى من خلال العديد من الفقرات التي تلعب دوراً في تنمية التفكير الإبداعي والناقد لدى الأطفال.

وبينت سوسن خبار مديرة دار الربيع للنشر أهمية تشجيع الأطفال على القراءة والغوص في هذا العالم الساحر بما يحمله من متعة وفائدة للطفل.

لارا أحمد

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