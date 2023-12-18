“لوحة ولون”.. معرض فني تشكيلي للفنانة صفاء عباس بدار الأسد للثقافة باللاذقية

اللاذقية-سانا

ضمن فعاليات أيام الفن التشكيلي السوري احتضنت صالة المعارض في دار الأسد للثقافة باللاذقية معرض الفنانة التشكيلية صفاء عباس بعنوان “لوحة ولون”.

21 عملاً فنياً زيتياً بمقاسات مختلفة جمعت من خلالها عباس بين جمال الطبيعة وسحرها، وبين المنحى الفلسفي والروحي.

وفي معرضها الفردي الثاني تشير عباس مدرسة اللغة الفرنسية ومدربة اليوغا إلى أن فكرة المعرض مستمدة من شغفها باليوغا ومدلولات الشاكرات السبع التي تمثل مراكز الطاقة وتمثيلها من خلال اللون، لتأخذ كل لوحة فكرة واحدة بلون واحد.

وترى عباس أن الإنسان ينجذب وفق نزعاته النفسية والروحية للون محدد ولوحة معينة تعطيه جمالاً وطاقة، وتمنحه إحساساً جميلاً بالسعادة وتأخذه بعيداً عن الضغوط، فالهدف من لوحاتها كما تأمل هو نشر الفرح والإحساس بالجمال.

الأستاذ في مركز الفنون التشكيلية الفنان التشكيلي عبد الله خدام رأى أن عباس فنانة مجتهدة ومن الفنانين القلة الذين يعتمدون مساراً محدداً لمعرضهم، حيث اعتمدت المفردة الواحدة واللون الواحد لتضع نفسها أمام مسؤولية محددة، ونجحت بها من خلال جذب المتلقي لعالمها الخاص.

فاطمة ناصر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency