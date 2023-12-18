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الخارجية الفلسطينية تدين استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء حرب الإبادة الجماعية في غزة

2023-12-18

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية استمرار المجتمع الدولي بصمته عن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات جدية فورية لوقف المجازر والجرائم ضد الإنسانية المتواصلة لليوم الـ 73.

وقال الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن حرب الإبادة الجماعية مازالت متواصلة ضد 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، بما فيها من المجازر والتجويع والتعطيش والتهجير القسري وقتل الجرحى والمرضى وقصف المستشفيات والبنية التحتية والاعتقالات ومنع دخول المساعدات والاحتياجات الإنسانية، وذلك على مرأى ومسمع العالم أجمع.

وطالبت الخارجية المحاكم الدولية المختصة بحماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف المجازر والاعتداءات بحقه، ومحاسبة المجرمين القتلة الإرهابيين على جرائمهم.

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