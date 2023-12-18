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وزير النفط يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية فرص التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز

2023-12-18

دمشق-سانا

استعرض وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور مع القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق ياسين شريف الحجيمي الفرص المتاحة للتعاون المشترك وتطويره بين البلدين في قطاعات النفط والغاز.

وتمت خلال الاجتماع اليوم مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب بين البلدين والعمل المشترك في مجالات النفط والغاز.

كما تم التأكيد على أهمية العمل لتطوير العلاقات الاقتصادية بين العراق وسورية وتعزيز الشراكة الإستراتيجية في هذا القطاع الحيوي المهم، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

محمد كركوش

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