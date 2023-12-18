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وزير الخارجية الصيني: علاقاتنا مع كوريا الديمقراطية إستراتيجية ومتينة

2023-12-18

بكين-سانا

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن العلاقات التي تربط الصين وكوريا الديمقراطية إستراتيجية ومتينة.

ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله خلال لقائه نائب وزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية باك ميونغ هو في بكين أمس: إن الصداقة التقليدية بين البلدين تعد رصيداً قيماً للجانبين، مشيراً إلى أن الصين تنظر دائماً إلى علاقاتها مع كوريا الديمقراطية من منظور إستراتيجي وطويل الأجل.

وأوضح وانغ أن بلاده مستعدة للعمل مع كوريا الديمقراطية لتعزيز الاتصالات والتنسيق وتعميق التبادلات والتعاون في مختلف المجالات.

بدوره قال باك: إن موقف كوريا الديمقراطية لجهة مواصلة تطوير العلاقات مع الصين ثابت، مشيراً إلى رغبة بلاده في العمل مع بكين لتعزيز الصداقة والتنسيق بين البلدين.

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