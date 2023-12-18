أشتية: على المجتمع الدولي وقف العدوان وإنهاء الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية المجتمع الدولي بالتحرك لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال.

ونقلت وكالة وفا عن أشتية قوله في تصريحات اليوم: “ما نريده الآن وقف الحرب والعدوان والقتل والاجتياحات في غزة والضفة، في غزة الوقت من دم، وفي غزة الوقت من جوع، وهدم ودمار، أوقفوا الحرب الآن، هذا الاحتلال يجب أن ينتهي، ومطلوب من العالم والأمم المتحدة وضع برنامج زمني ينهي الاحتلال وعذابات شعبنا، والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين”.

وأشار أشتية إلى أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله وصولاً إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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