الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه المعلن عنه اليوم إلى 5

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الوزير المقداد يلتقي مدير عام إدارة غربي أسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية
2023-12-18
وزير التعليم العالي يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
2023-12-17
مشاهد من غوانزو على هامش القمة العالمية الخامسة للإعلام
2023-12-17
المهندس عرنوس للسفير سلوكا: ضرورة تعزيز إجراءات التجارة البينية بين سورية وبيلاروس
2023-12-17
سورية تشارك بمعرض داكار الدولي في السنغال
2023-12-17
سورية تدين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مركزاً أمنياً جنوب شرق إيران
2023-12-16
غاتيلوف: الغرب ينتهج سياسة المعايير المزدوجة فيما يتعلق باللاجئين
2023-12-15
محليات
الشؤون الاجتماعية تبحث مع اليونيسف سبل الاستفادة من الخبرات وتطوير العمل بملف الطفولة
2023-12-18
الحرارة إلى انخفاض وأجواء باردة جداً خلال الليل
2023-12-18
القبض على 4 أشخاص في طرطوس بجرم التعامل بغير الليرة السورية
2023-12-17
استشهاد طفلين بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) في البوكمال
2023-12-17
إصابة 5 أشخاص جراء حادث سير على طريق حمص تدمر
2023-12-17
طقس الغد… الحرارة إلى انخفاض والجو غائم جزئياً إلى غائم
2023-12-17
بدء تنفيذ مشروع استبدال خط مياه الشرب بمدينة حلب لتخديم 30 حياً- فيديو
2023-12-17
رياضة
أرسنال يستعيد الصدارة بعد فوزه على برايتون في الدوري الإنكليزي
2023-12-17
رامي طلب يحرز برونزية جديدة لسورية في بطولة آسيا للشطرنج
2023-12-17
15 ميدالية متنوعة لسورية بالبطولة الدولية للسامبو والكوراش
2023-12-17
برونزية لسورية في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر
2023-12-17
بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة… فعالية كرنفالية لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الشباب الرياضية بدمشق
2023-12-17
نتائج جيدة لنادي العربي في بطولة كأس السيد الرئيس للأندية بالكاراتيه
2023-12-17
الفارس السوري عمرو حمشو يتأهل إلى أولمبياد باريس 2024
2023-12-16
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
2023-12-18
ارتفاع أسعار النفط
2023-12-18
وزارة الصناعة تتابع خطتها لتأهيل الشركات المتوقفة وإعادتها للعملية الإنتاجية
2023-12-17
تفعيل العمل في فرع المصرف الزراعي التعاوني في البوكمال بعد تأهيله
2023-12-17
المهندس عرنوس للسفير سلوكا: ضرورة تعزيز إجراءات التجارة البينية بين سورية وبيلاروس
2023-12-17
منح إجازة استثمار جديدة لمشروع إنتاج وصناعة وتغليف وتعبئة البرغل والبقوليات آلياً
2023-12-17
سورية تشارك بمعرض داكار الدولي في السنغال
2023-12-17
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الوزير المقداد يلتقي مدير عام إدارة غربي أسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية
عشرات الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 73
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل المادة (50) من قانون العقوبات العسكرية
مجلس الشعب يقر مشروع القانون الجديد للحراج
الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة عشرات الصهاريج والشاحنات من نفط وحبوب الجزيرة السورية
مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم متضرري الزلزال يجري تتبعاً لتنفيذ خطة العمل والتوجهات لعام 2024
رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية
الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل أمطار على المناطق الساحلية
الرئيس الأسد خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب: ما سيصدر عن الاجتماع مهم لجهة تغيير وتجديد في منظومة العمل الحزبي والمجتمع والدولة
في ذكرى قرار الضم المشؤوم… أبناء الجولان المحتل أكثر تمسكاً بأرضهم وهويتهم العربية السورية
الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه المعلن عنه اليوم إلى 5
2023-12-18
2023-12-18
aline
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