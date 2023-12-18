(اقرأ لطفلك.. لتمنحه الحب)… احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للتشجيع على القراءة بمرحلة الطفولة المبكرة

دمشق-سانا

بمناسبة اليوم الوطني للتشجيع على القراءة في مرحلة الطفولة المبكرة، أقام المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة في وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الثقافة احتفالية بعنوان (اقرأ لطفلك .. لتمنحه الحب) وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

وتضمنت الاحتفالية إطلاق الدليل التدريبي لمقدمي الرعاية ومسابقة الروضة القارئة لتنمية مهارة القراءة لدى الطفل وتعزيز قدراته اللغوية، وعرض فيلم توثيقي حول عمل المركز، وفقرات فنية وغنائية قدمها أطفاله وكورال وزارة التربية، وعرض قصص نجاح لأطفال من المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة (آمال) وجمعية قرى الأطفال سورية (إس أو إس).

وفي كلمة لها بينت مديرة المركز سهى بسيسيني أن الدليل التدريبي لمقدمي الرعاية من مربين وآباء وأمهات يرسم خارطة طريق لتشجيع الأطفال على القراءة، عبر منحهم المهارات وتعزيز قدراتهم اللغوية بشكل منهجي، مشيرة إلى أنه ستتم ترجمة هذا الدليل عبر التطبيق الميداني من خلال مسابقة الروضة القارئة، فضلاً عن تشجيع حركة التأليف والنشر والطباعة بالطفولة المبكرة ونشر ثقافة القراءة لدى الأطفال وفق معايير مدروسة للوصول إلى طفل قارئ مبدع مبتكر قادر على الاكتشاف والتعلم، ويمتلك أدوات المعرفة والتفكير.

ولفتت بسيسيني إلى أن الدور الأساسي للمركز بناء شخصية متكاملة للطفل وتغذية عقله وإعطاؤه مفاتيح التعلم والتربية على القراءة لاكتشاف مكنوناته.

حضر الاحتفالية معاون وزير التربية الدكتور رامي الضللي، ومعاونة وزيرة الثقافة المهندسة سناء الشوا، ورئيس جامعة دمشق الدكتور أسامة الجبان، وفعاليات تربوية وثقافية، وأهالي الأطفال.

يشار إلى أن مجلس الوزراء بجلسته في حزيران عام 2021 أقر يوم الـ 16 من كانون الأول من كل عام يوما وطنيا للتشجيع على القراءة في مرحلة الطفولة المبكرة، بهدف ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة وتطوير قاعدة الطفل اللغوية والمعرفية.

رحاب علي

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