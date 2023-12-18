استشهاد عدد من أسرى قطاع غزة في معتقل للاحتلال

القدس المحتلة-سانا

استشهد عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خلال عدوانه المتواصل عليه منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن صحيفة “هآرتس” الصهيونية قولها: إن مئات المعتقلين من قطاع غزة ومنهم أطفال ومسنون محتجزون داخل معتقل أقيم في موقع عسكري للاحتلال قرب مدينة بئر السبع في الأراضي المحتلة 1948، موضحة أن بعض المعتقلين قضوا داخل المعتقل الذي يواجهون فيه ظروفاً صعبة، حيث يقضون معظم ساعات اليوم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم نقل عدد من المعتقلين إلى معتقلات أخرى، بينما نقلت نساء وفتيات اعتقلهم الاحتلال من القطاع إلى أحد مواقعه العسكرية قرب مدينة القدس المحتلة.

من جهتها وجهت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني نداء عاجلاً للعالم والمؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير الأسرى من قطاع غزة، ووقف جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency