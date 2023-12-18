الشؤون الاجتماعية تبحث مع اليونيسف سبل الاستفادة من الخبرات وتطوير العمل بملف الطفولة

دمشق-سانا

بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد مع مدير قسم حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” جيمس غراي سبل الاستفادة من المهارات والخبرات الموجودة لدى المنظمة في مجال بناء قدرات العاملين والدعم النفسي الاجتماعي .

وتركز اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة حول مناقشة الملفات المتعلقة بقطاع حماية الطفل، منها العنف ضد الأطفال ودليلاً الدعم النفسي الاجتماعي والرعاية الوالدية، ونظام إدارة الحالة لضمان تقديم خدمات نوعية ومتطورة لفئة الأطفال بما يحقق حمايتهم.

الوزير المنجد أشار إلى أن الوزارة ستعمل على إطلاق حوار مع المنظمات غير الحكومية الجمعيات الأهلية المعنية بملف الطفولة بمختلف المحافظات لمناقشة دليلي الدعم النفسي الاجتماعي والرعاية الوالدية للوصول إلى مخرجات من شأنها أن توحد الرؤى حول أسس وأساليب وأنشطة الدعم النفسي والاجتماعي واكتساب المهارات المطلوبة لتدريب أشخاص آخرين في هذا المجال.

مهند سليمان

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