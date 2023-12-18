ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

صعدت أسعار الذهب اليوم مدعومة بضعف عوائد السندات مع ترقب المستثمرين لبيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2023.13 دولاراً للأوقية، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2036.70 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.90 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة أيضاً إلى 942.72 دولاراً، فيما تراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1160.83 دولاراً.

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