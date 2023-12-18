طوفان الأقصى… أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

المزيد من الصور والفيديوهات على قناة التلغرام

– الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل أربعة من جنوده خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة وسط مدينة نابلس بالضفة الغربية

– وسائل إعلام فلسطينية: عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة