الخارجية الروسية: بعض الدول الغربية تسعى لتحويل ليبيا إلى ساحة جديدة للمواجهة

موسكو-سانا

حذر مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية بيوتر إليتشيف من محاولات بعض الدول الغربية تحويل ليبيا إلى ساحة جديدة للمواجهة مع روسيا.

وقال إليتشيف في مقابلة مع وكالة نوفوستي إن هذه المحاولات لا تساعد إلا على ترسيخ خطوط الانقسام القائمة على الأرض وتأخير احتمالات التوصل إلى تسوية بين الليبيين، لافتاً إلى أن ليبيا حتى الآن لم تتعاف بعد من العدوان السافر الذي شنه حلف الناتو ضدها منذ عام 2011 بالتحايل على قرارات مجلس الأمن الدولي.

ودعا إليتشيف جميع الأطراف الليبية إلى الحوار وتحديد توقيت وتدابير إجراء الانتخابات دون ضغوط خارجية أو مواعيد نهائية مفروضة بشكل مصطنع.

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