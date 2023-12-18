استشهاد فلسطينية جراء قصف الاحتلال مستشفى ناصر في خان يونس

القدس المحتلة-سانا

استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف المستشفى المذكور ما أسفر عن استشهاد فلسطينية مسنة مصابة كانت تتلقى العلاج في المستشفى وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة جواً وبراً وبحراً منذ 72 يوماً ما أسفر عن استشهاد أكثر من 19 ألفاً جلهم من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 51 ألفاً في حصيلة غير نهائية، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

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