القبض على 4 أشخاص في طرطوس بجرم التعامل بغير الليرة السورية

طرطوس-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في طرطوس اليوم القبض على 4 أشخاص بجرم التعامل بغير الليرة السورية، وصادر مبلغاً مالياً قدره 27 مليوناً و 500 ألف ليرة سورية عثر عليه مع أحد أفراد المجموعة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم: “في إطار ملاحقة الأشخاص الذين يتعاملون بغير الليرة السورية ومن خلال المراقبة والمتابعة تمكن فرع الأمن الجنائي في طرطوس من إلقاء القبض على أربعة أشخاص، وخلال التحقيق معهم اعترفوا بتعاملهم بغير الليرة السورية من خلال قيامهم باستلام مبالغ مالية بالدولار الأمريكي من أشخاص خارج القطر وتسليمها لأشخاص داخل القطر”.

وأضافت الوزارة: “تمت مصادرة مبلغ قدره 27 مليوناً و 500 ألف ليرة سورية من داخل مركبة أحد المقبوض عليهم، وتم إيداعه لدى مصرف سورية المركزي وحجز المركبة أصولاً”.

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