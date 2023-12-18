الصحة الفلسطينية تحذر من إقدام الاحتلال على ارتكاب مجزرة جديدة في مستشفى العودة

القدس المحتلة-سانا

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مجزرة جديدة في مستشفى العودة شمال قطاع غزة بعد اقتحامه واحتجاز كوادره الطبية واعتقال مديره.

وقالت الوزارة في بيان إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساء اليوم مستشفى العودة شمال غزة بعد أيام من حصارها وقصفها، وقامت باحتجاز وتعرية كوادرها الطبية واقتادت مديرها إلى جهة غير معلومة”.

وأضافت الوزارة: “نحذر من إقدام قوات الاحتلال على تكرار سيناريو المجزرة التي ارتكبتها في مستشفى كمال عدوان، ونطالب المؤسسات الأممية بالتدخل العاجل لحماية المستشفى وكوادرها والموجودين فيها”.

وكانت قوات الاحتلال ارتكبت أمس مجزرة مروعة حيث أقدمت جرافاتها على دهس نازحين ومرضى ودفنهم تحت الأنقاض في ساحة مستشفى كمال عدوان في منطقة في جباليا شمال القطاع.

وأظهرت فيديوهات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي آثار المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وأدت الى تدمير خيام النازحين بالجرافات ودفن نازحين ومرضى تحت أنقاضها وهم أحياء، كما بينت المشاهد الموثقة أشلاء وجثامين شهداء دهستهم جرافات الاحتلال في ساحة المستشفى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency