رامي طلب يحرز برونزية جديدة لسورية في بطولة آسيا للشطرنج

أبو ظبي-سانا

أحرز لاعب منتخب سورية للشطرنج رامي طلب الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للشطرنج الخاطف المقامة في مدينة العين الإماراتية.

ونال طلب البرونزية بفئة تحت 10 سنوات بعد حصوله على 7 نقاط من أصل 9 ممكنة، علماً أنه نال برونزية الشطرنج السريع في البطولة ذاتها، بينما حصل لاعبنا مازن فندي على المركز الخامس برصيد ست نقاط ونصف.

وسيشارك لاعبانا في بطولة الشطرنج الكلاسيكي التي تستكمل مواجهاتها غداً، ومن المتوقع أن ينافسا بقوة على الميداليات البراقة.

هناء صقور

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