سيارتو: روسيا لا تهدد دول الاتحاد الأوروبي والناتو

بودابست-سانا

قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو إنه لا يرى تهديداً من روسيا لمهاجمة أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سيارتو قوله: بما أن معظم الدول الأعضاء وبخاصة على الجانب الشرقي للاتحاد الأوروبي هي أيضا أعضاء في “الناتو” فلا أعتقد أن روسيا ستهاجم أي دولة فيه.

وأضاف سيارتو: لا أعتقد أن أي شخص، ليس فقط روسياً بل أي شخص آخر سيخاطر بمهاجمة أي من الدول الأعضاء في الناتو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دحض بوقت سابق اليوم تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن حول مهاجمة روسيا لدول في حلف الناتو، واصفاً إياها بالهراء.

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