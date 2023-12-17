وزير التعليم العالي يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم مع القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق ياسين شريف الحجيمي والوفد المرافق اليوم، علاقات التعاون المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الوزير إبراهيم أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، وكذلك الاتفاقيات العلمية المشتركة الموقعة بين الجانبين بهدف تبادل الطلاب والمنح الدراسية، سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا، لافتاً إلى ضرورة تبادل الزيارات وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية وتبادل الخبرات والأبحاث العلمية المشتركة، الأمر الذي يدعم تصنيف وترتيب الجامعات السورية.

بدوره أكد القائم بأعمال السفارة العراقية حرص بلاده على تطوير العلاقات مع سورية، وتقديم المزيد من التعاون في المجالات كافة، ولا سيما في المجال العلمي والبحثي، لافتاً إلى أهمية التعليم في سورية وإلى رغبة الشباب العراقي بالدراسة في الجامعات السورية.

وأشار الحجيمي إلى ضرورة التواصل والتنسيق المستمر لتحديد مسار الخطط والرؤى المتفق عليها بما يخدم الطلاب السوريين والعراقيين.

هيلانه الهندي

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