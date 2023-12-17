(علم اللغة التطبيقي)… محاضرة في اتحاد الكتاب العرب بطرطوس بمناسبة يوم اللغة العربية

طرطوس-سانا

نظم اتحاد الكتاب العرب في طرطوس محاضرة بعنوان “علم اللغة التطبيقي”، ألقاها الدكتور صلاح الدين حسين، مدرس مادة اللسانيات في جامعة طرطوس، وذلك بمناسبة ذكرى إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار اعتبار اللغة العربية لغة رسمية، إضافة إلى اللغات الست الأخرى المعتمدة فيها.

وتحدث الدكتور حسين خلال المحاضرة عن مفهوم علم اللغة التطبيقي (اللسانيات) وخصائصه ومهامه، وكذلك البحث عن القوى الكامنة في اللغات الإنسانية.

وبين حسين أن اللسانيات لها أقسام عدة، منها علم الأصوات والمورفولوجيا المعني بشكل وتركيب الكلمة وببناء الجملة نحوياً، وكذلك علم الدلالة في دراسة معاني الكلمات، وكيفية الجمع بينها لإعطاء المعنى.

وقدم حسين تعريفاً بعملية النطق وفق “علم الأصوات النطقي” الذي يتناول كيفية إنتاج الكلام ونطق الأصوات، وتحدث عن علم الأصوات التشكيلي، أي الأصوات ضمن التركيب اللغوي، مع أمثلة تطبيقية على ذلك.

وأشار حسين إلى أنه لا بد من لفت الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بهذا العلم الذي أفادت منجزاته العلوم كافة، مؤكداً أن علم اللغة لم يعد حاجة أو وسيلة، وإنما أصبح شريكاً لا غنى عنه في كل فروع المعرفة المادية الإنسانية.

نجوى العلي

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