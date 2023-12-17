فيتسو: أوروبا تستخدم أوكرانيا لإضعاف روسيا

براتيسلافا-سانا

أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو أن معظم الدول الأوروبية مهووسة بالكراهية لروسيا، ومن أجل إضعافها تسعى الدول الغربية غير آبهة للقتال حتى آخر جندي أوكراني.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فيتسو في رسالته المصورة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي قوله: “في الواقع يتم استخدام أوكرانيا فقط لتحقيق أغراض جيوسياسية من أجل إضعاف روسيا اقتصادياً، وباسم هذه الأهداف يقاتل الغرب روسيا حتى آخر جندي أوكراني”، مشيراً إلى أن أوكرانيا تلعب دور “العجل الذهبي” للشركات العاملة في تجارة الأسلحة.

وأضاف فيتسو: إن هذه الآراء الغربية تنتشر دون أي اعتراض في وسائل الإعلام الأوروبية التي تؤكد على ضرورة الاستمرار في تأجيج الحرب في أوكرانيا، مبيناً أن هذا الترهيب يظهر من خلال مزاعم بأن روسيا قد تهاجم إحدى دول “الناتو”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دحض بوقت سابق اليوم تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن، حول مهاجمة روسيا حلف “الناتو”، واصفاً إياها بالهراء.

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