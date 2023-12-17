بدء تنفيذ مشروع استبدال خط مياه الشرب بمدينة حلب لتخديم 30 حياً

حلب-سانا

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حلب تنفيذ مشروع استبدال خط التوازن في حي الشعار بالمدينة لتخديم حوالي 30 حياً فيها.

المشروع الذي ينفذ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية ومحافظة حلب ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” يمتد وفقاً للمهندس أحمد نور الناصر مدير المؤسسة من نهاية جسر الشعار شمالاً، باتجاه دوار حي قاضي عسكر جنوباً، وهو عبارة عن استبدال لخط التوازن لمياه الشرب بطول 1 كيلومتر من قساطل الفونت العادي بالفونت المرن، وبقطر 1000 ملم.

ولفت الناصر في تصريح لمراسل سانا إلى أن موقع المشروع تعرض سابقاً لأضرار، جراء الاعتداءات الأرهابية في المنطقة وبفعل الزلزال، مشيراً إلى أنه سيساهم حين إكماله بتحسين الفاقد المائي للخط والشبكة وزيادة الضغط المائي وإيصال المياه للمواطنين في الأحياء المجاورة.

وبين الناصر أن الخط الذي يتم استبداله يمر بكامل مدينة حلب، ويمتد إلى دوار باب النيرب وساحة المرجة والصالحين والسكري وبستان القصر باتجاه مركز المدينة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المياه للمواطنين والأحياء التي قد تتأثر بأعمال الاستبدال، من خلال ضخ تغذية عكسية للمياه وتنفيذ الأعمال على مدار الساعة لإنجاز المشروع وفق البرنامج الزمني وإعادة التغذية بمياه الشرب للمواطنين.

بدوره بين المهندس مصطفى عبد الوهاب مدير الاستثمار والصيانة في مؤسسة المياه المشرف على المشروع، أن عمليات الاستبدال تشمل قساطل قديمة مر على تنفيذها أكثر من 70 عاماً، حيث تنفذ حالياً أعمال الحفريات وإزالة القساطل القديمة وتركيب أخرى جديدة، وإجراء تجارب الضغط عليها، ومن ثم تنفيذ أعمال الردم والتزفيت لإعادة الوضع لما كان عليه.

ولفت عبد الوهاب إلى التنسيق المسبق مع الجهات المعنية والدوائر الخدمية في مجلس مدينة حلب ومؤسسة الاتصالات وفرع المرور، لوضع برنامج زمني للمشروع وتأمين مياه الشرب للمواطنين.

قصي رزوق

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