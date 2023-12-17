صحة الرقة تبدأ حملة اللقاح المدرسي في الريف المحرر

الرقة-سانا

بدأت مديرية الصحة بالرقة بالتعاون مع مديرية التربية حملة اللقاح المدرسي التي تستهدف تلاميذ الصفين الأول والسادس من مرحلة التعليم الأساسي في ريف الرقة المحرر.

وأشار مدير الصحة الدكتور غياث الحمود في تصريح لمراسل سانا إلى أن حملة اللقاح المدرسي هي استكمال لحملات اللقاح الوطنية التي تنظمها وزارة الصحة ضمن برنامج التلقيح الوطني، موضحاً أن المديرية اتخذت كل الإجراءات اللازمة من تأمين اللقاح ومستلزماته من وزارة الصحة، وتوزيعها على الفرق الطبية في المراكز الصحية، وتأمين آليات نقل العناصر الطبية البالغ عددهم 49 إلى المدارس.

وبين مدير التربية فراس العلو في تصريح مماثل أن الحملة تستهدف أكثر من 9 آلاف تلميذ وتلميذة من الصفين الأول والسادس في مرحلة التعليم الأساسي، وذلك بهدف تحصين الطلاب من الأمراض.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc