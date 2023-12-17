تفعيل العمل في فرع المصرف الزراعي التعاوني في البوكمال بعد تأهيله

دير الزور-سانا

بدأ فرع المصرف الزراعي التعاوني في مدينة البوكمال بدير الزور تقديم خدماته للفلاحين ضمن مقره الأساسي، بعد إعادة تأهيله بالتعاون مع المجتمع المحلي.

وذكر مدير المصرف أنور العبد الله لمراسل سانا أنه تم ترميم وتأهيل مقر فرع المصرف الزراعي التعاوني في مدينة البوكمال، وذلك بالتعاون مع المجتمع المحلي والجمعيات الفلاحية، وبدأ بتقديم خدماته للفلاحين اليوم بعد توقف استمر لأكثر من 12 عاماً جراء الأضرار التي لحقت به نتيجة الاعتداءات الإرهابية.

وأوضح العبد الله أن المصرف بدأ عمله بتقديم مستلزمات الإنتاج للفلاحين من أسمدة وبذار، وصرف قيم المحاصيل الزراعية، وتفعيل خدمات الحسابات الجارية، وتسليم الرواتب، وتقديم قروض الجرارات الزراعية.

ونوه عدد من الفلاحين بهذه الخطوة التي تسهم بتخفيف أعباء وتكاليف الانتقال التي كانوا يتكبدونها جراء الانتقال إلى مدينتي دير الزور أو الميادين لإنجاز الأعمال المتعلقة بالمصرف.

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