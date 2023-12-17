الشابة شهد الحوراني موهبة متميزة في الفن التشكيلي

دمشق-سانا

تسعى الشابة شهد الحوراني لاقتحام غمار عالم الفن التشكيلي والغوص في أعماقه لتكتسب المزيد من المهارات وسط حالة من الشغف والعشق لهذا النوع من الفنون.

وحول هذا الموضوع تحدثت الشابة شهد لـ سانا الشبابية وقالت: بدأت بالرسم منذ سن التاسعة من عمري، إلا أنّ شغفي وحبي للألوان كان منذ طفولتي المبكرة، لافتة إلى أن تشجيع والديها لها زاد من قوتها ورغبتها بالرسم الذي أحبته من الصغر حيث تابعاها ودفعاها بكل السبل والوسائل للاهتمام بموهبتها في الرسم وربطها بكل ما من شأنه تعزيز قدراتها في الرسم وتطويرها.

وبينت الفنانة الشابة أن الألوان التي تستخدمها في الرسم هي الألوان الخشبية والباستيل، وقالت: أُعبّر من خلالها عن كل تداعياتي الوجدانية والانفعالية والنفسية، فأعيش فرحي وحزني وآمالي وأحلامي وطموحاتي، فالألوان والخطوط وحدها منابع الشغف بالنسبة لي.

وأشارت الحوراني إلى أنه من خلال متابعتها لبعض الأعمال الفنية التي يقدمها الشباب، ترى أن الغالبية في هذه المرحلة العمرية يحاولون نسخ لوحات جاهزة لفنانين معروفين، ولهذا فأكثر ما يلفت انتباهها هو المهارة في دمج الألوان واستخدامها بما يخدم فكرة اللوحة، وهذه القدرات متفاوتة، ثمة ضعف عند البعض ومهارات لونية أكثر تقدماً عند آخرين.

وبينت أنها لم تقتد بأحد من الرسامين، حيث إنه إلى الآن لا يوجد فنان بعينه، لكنّها مأخوذة بجمالية اللوحة أكثر، متمنية أن تتمكن من خلال الفن ورسالة الجمال بناء المجتمع ورفده بالقيم الإنسانية العليا التي تعزز من حضوره المؤثر في العالم.

وعن شعورها بالفوز في مسابقة أفكار وألوان التي تقام في صالة ألف نون للفن التشكيلي، قالت الحوراني: أشعر بالسعادة والفرح والفخر للفوز، وما عزز هذا الشعور تواجد عائلتي، وما رأيته في وجوههم من سعادة.

هادي عمران

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