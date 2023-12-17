المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في ريفي الحسكة ودير الزور

بغداد- سانا

استهدفت المقاومة العراقية قوات الاحتلال الأمريكى فى قاعدة المالكية بريف الحسكة وحقلي العمر وكونيكو بريف دير الزور بالطائرات المسيرة وحققت فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة فى بيان اليوم: “استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكى فى العراق والمنطقة وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا فى غزة استهدف مقاتلونا قوات الاحتلال الامريكى فى قاعدة

المالكية بريف الحسكة وحقلي العمر وكونيكو بريف دير الزور بالطائرات المسيرة وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أمس بالطائرات المسيرة قوات الاحتلال الأمريكى فى قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار محققة إصابات مباشرة فيها.

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