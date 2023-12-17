ورشة تفاعلية في ثقافي حمص ضمن احتفالية اليوم العربي للأطفال ذوي الإعاقة

حمص-سانا

نظم فريق مهارات الحياة بمديرية ثقافة حمص بالتعاون مع فريق سفراء الدمج بدير المخلص اليوم ورشة تفاعلية بمناسبة احتفالية اليوم العربي للأطفال ذوي الإعاقة في قسم الأطفال بمديرية الثقافة.

وتضمنت الورشة بحسب صبا وسوف رئيسة فريق مهارات الحياة التعريف بفريق الدمج بدير المخلص والخدمات التي يقدمها وعرض الصعوبات التي تعاني منها هذه الجمعيات وتأثيرها على الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والحلول الممكنة للصعوبات والعوامل التي تطور العمل مع ذوي الإعاقة.

بدوره أشار الشاب عمار الخطيب سفير الدمج بمركز المخلص إلى أن فريق سفراء الدمج مكون من 9 أشخاص من ذوي الإعاقة يعلمون معاً لتذليل الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع وتمكينهم عن طريق وضع خطة داعمة لكل فرد تهدف إلى إظهار نقاط القوة والضعف الموجودة لديه .

ولفت الخطيب إلى أهمية الورشة التي تهدف إلى تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه الجمعيات والأفراد الذين يعملون مع ذوي الإعاقة والحوار حول كيفية التخلص من هذه الصعوبات .

وتضمنت الجلسة أيضاً عرضاً لقصص نجاح للجمعيات والأفراد كقصة الطفلة نسمة العموري بطلة ألعاب القوى وقصة الطفلة مروة عبيد التي تتابع تحصيلها العلمي بالرغم من صعوبة إعاقتها وشباب صم وبكم أسسوا مشاريعهم الخاصة كالشاب خليل وشقيقه ابراهيم الحسن و الشابة سوار الفاضل .

حضر الحفل ممثلون عن عدة جمعية تعنى بهذا الشأن بحمص “جمعية الرجاء لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة وجمعية الربيع لرعاية الأطفال المصابين بالتوحد وجمعية رعاية الصم والبكم بحمص وجمعية رعاية الطفل”.

لارا أحمد

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