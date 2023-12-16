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المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة المالكية بريف الحسكة

2023-12-16

بغداد- سانا

استهدفت المقاومة العراقية قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة المالكية بريف الحسكة بالطائرات المسيرة وحققت فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “ استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة استهدف مقاتلونا قوات الاحتلال الامريكي في قاعدة المالكية بريف الحسكة بالطائرات المسيرة وحققوا فيها إصابات مباشرة”.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أمس بالطائرات المسيرة قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار محققة إصابات مباشرة فيها.

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