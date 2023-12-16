مقتل جندي للاحتلال جراء استهداف المقاومة اللبنانية موقعاً شمال فلسطين المحتلة

بيروت- سانا

اعترف العدو الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده وإصابة آخرين بجروح جراء استهداف المقاومة اللبنانية موقعاً له شمال فلسطين المحتلة.

بدورها أعلنت المقاومة أنها استهدفت قوات العدو الإسرائيلي في حرج راميم ومستوطنة المنارة وحققت فيهما إصابات مباشرة.‏

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة استهدف ‏المقاومون اليوم تجمعا لجنود العدو في حرج راميم بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهم إصابات مباشرة”.

وفي بيان آخر قالت المقاومة: إن مقاتليها رصدوا جنود العدو داخل منزلين في مستوطنة المنارة وتم استهداف المنزلين ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتهما ‏إصابة مباشرة أدت إلى وقوع الجنود بين قتيل وجريح”.

إلى ذلك واصلت قوات العدو الإسرائيلي اعتداءاتها على البلدات والقرى الجنوبية اللبنانية مستهدفة الأحياء السكنية والمنازل حيث شن الطيران الحربي المعادي غارة على وادي قرب بلدة رامية وعلى جبل بلاط في القطاع الغربي في حين حلق الطيران الاستطلاعي المعادي بكثافة فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى نهر الليطاني.

كما استهدف القصف المدفعي المعادي محيط بلدة طيرحرفا والضهيرة وأطراف بلدتي مركبا وبني حيان وأطراف بلدتي حولا وميس الجبل ووادي السلوقي والمنطقة الغربية لبلدة طيرحرفا والمنطقة الواقعة بين البطيشية وعين الزرقا ومنطقتي اللبونة وحامول.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency