زاخاروفا: التصريحات الغربية حول عزلة روسيا عن العالم مجرد خرافات

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن التصريحات الغربية حول عزلة روسيا عن العالم مجرد خرافات وحملة إعلامية يتم تسريبها إلى عقول الناس.

وقالت زاخاروفا على هامش حفل الكرملين الخيري الدولي: إن “الغرب يتمسك باستمرار بفكرة مفادها إننا معزولون وإن لا أحد يدعم روسيا ولا أحد يأتي إلى بلدنا، وكل هذا مجرد خرافات وحملة إعلامية يتم زرعها في عقول الناس”.

وشددت زاخاروفا على أن جميع الإجراءات الغربية والحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستلقى الرد المناسب.

وقالت زاخاروفا: كما تعلمون جيدا فإن جميع التدابير والإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها بشأن العقوبات ضد بلدنا تتلقى الرد المناسب، ويتم العمل عليها بشكل مشترك بين الإدارات، ويتم اتخاذ القرارات المناسبة ومن ثم الموافقة عليها وتنفيذها، هكذا كان وسيكون الأمر.

واعتبرت زاخازوفا إن قرار الاتحاد الأوروبي بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا هو قرار “مسيس ومشكوك فيه” موضحة أنه في غياب بعض رؤساء الدول والحكومات فإن اتخاذ هذه القرارات مشكوك فيها قانوناً ومسيس بشكل واضح.

وفيما يتعلق ببدء مفاوضات ما قبل انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي قالت زاخاروفا: إن هذا الاجراء يتعارض أيضاً بشكل مباشر مع المعايير الأساسية للاتحاد الأوروبي.

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