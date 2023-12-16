المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت المقاومة في بيان: “إن مقاتليها استهدفوا قوةً صهيونيةً راجلةً متمركزةً في أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوها بين قتيل ومصاب، و3 دبابات للاحتلال بقذائف الياسين 105، ودمروا بعبوة العمل الفدائي دبابةً صهيونيةً شمال شرق خان يونس، وناقلة جند صهيونيةً جنوب القطاع”.

كما استهدف مقاتلو المقاومة بقذيفتي الياسين 105 آليةً عسكريةً للاحتلال جنوب دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، وبقذائف التاندوم دبابةً صهيونيةً وجرافةً عسكريةً في تل الزعتر شمال القطاع.

كما فجر مقاتلو المقاومة عبوتين “رعديتين” مضادتين للأفراد بقوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود شرق خان يونس، وأوقعوهم بين قتيل ومصاب، كما فجروا عبوةً ثالثةً بتعزيزات أرسلها الاحتلال لإنقاذ القوة المستهدفة، وأوقعوهم قتلى ومصابين.

ورداً على مجازره المتواصلة في قطاع غزة أعلنت المقاومة أن مقاتليها تمكنوا مرتين من دك تحشيدات عسكرية للعدو في منطقة جحر الديك وسط القطاع بوابل من قذائف الهاون، كما استهدفت المقاومة جنود الاحتلال في موقع صوفا العسكري وتمركزاً لهم في محيطه برشقات صاروخية، وتجمعاً لآليات الاحتلال شرق خان يونس جنوب القطاع.

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