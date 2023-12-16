القوات الروسية تسقط مروحية و49 طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت مروحية و49 طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية، وكبدت هذه القوات خسائر فادحة في الأفراد والمعدات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أنه في محور دونيتسك.. دمرت القوات الروسية دبابة أوكرانية وعربتي مشاة وأربع مركبات وثلاثة مدافع ومنظومتين لإطلاق الصواريخ.

وفي محور جنوب دونيتسك..

تم تدمير ثلاث مدرعات وأربع مركبات ومدفع لقوات كييف.

وفي محور كوبيانسك..

تمكنت القوات الروسية من تدمير أربع مدرعات وثلاث شاحنات صغيرة ومدفع للقوات الأوكرانية.

وفي محور كراسني ليمان..

تم تدمير خمس مدرعات لقوات كييف وأربع مركبات ومدفع.

وفي محور خيرسون..

دمرت القوات الروسية سبع مركبات ومستودع ذخيرة لقوات كييف.

وفي محور زابوروجيه..

تم تدمير ثلاث مدرعات ومركبة ومدفعين.

وأشارت الوزارة إلى أن الدفاعات الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز مي 8 و49 طائرة مسيرة لقوات كييف، كما اعترضت 10 صواريخ لراجمات هيمارس وأورغان وأولخا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc