الهلال الأحمر يقدم تجهيزات زراعية ووحدة لتصنيع الألبان والأجبان لدائرة زراعة نوى

درعا-سانا

قدم الهلال الأحمر العربي السوري مجموعة من التجهيزات والآلات الزراعية واللقاحات البيطرية، ووحدة لتصنيع الألبان والأجبان لدائرة زراعة مدينة نوى بريف درعا الغربي.

وبين الدكتور أحمد مسالمة رئيس فرع درعا للهلال الأحمر أن هذه التجهيزات تضمنت عزاقتين زراعيتين وبذارتين ومرشات مبيدات حشرية وبراداً وألواح طاقة شمسية للعمل على حفظ الأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية من التلف، إضافة إلى تشغيل وحدة لتصنيع الألبان والأجبان، وذلك بهدف تنشيط القطاع الزراعي وضمان سلامة الثروة الحيوانية وخفض تكاليف مستلزمات الإنتاج على الفلاحين.

وأشار مسالمة إلى أن وحدة تصنيع الألبان والأجبان تستفيد منها 800 أسرة من الأسر العاملة بالزراعة، و900 مربي أبقار و472 مربي أغنام، وذلك بدعم من المجلس الدانماركي للاجئين وبالتنسيق مع مديرية زراعة درعا.

بدوره أكد مدير زراعة درعا المهندس بسام الحشيش أن هذه الآلات والتجهيزات ستوضع بخدمة الفلاحين وبشكل مجاني لضمان استمرارية العمل على مراقبة المزروعات وحمايتها من الآفات التي قد تصيبها، لافتاً إلى دور المديرية بالإشراف وتنظيم عملية إعارة هذه الآلات للمزارعين عن طريق دائرة زراعة نوى وفق الأنظمة.

ولفت الحشيش إلى أهمية ما تقدمه وحدة تصنيع الألبان والأجبان في توفير فرص العمل للمرأة الريفية، والحفاظ على إنتاج المربين من مادة الحليب ورفد السوق المحلية بهذه السلعة الأساسية وبأسعار التكلفة.

يشار إلى أن طاقة وحدة تصنيع الألبان والأجبان الإنتاجية اليومية تتجاوز أكثر من طن من مادة الحليب تصنع منها الألبان الرائبة والمجمدة والأجبان بكل أنواعها.

رضوان الراضي

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