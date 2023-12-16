جريح الوطن: 95 بالمئة نسب الإنجاز في تركيب الأطراف الاصطناعية للجرحى

دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن أن نسب الإنجاز في تركيب الأطراف الاصطناعية للجرحى وصلت مع نهاية العام الجاري إلى 95 بالمئة من إجمالي جرحى البتر من مختلف نسب العجز.

وأوضح المشروع في منشور عبر صفحته على فيسبوك أن 4 مراكز معتمدة لتركيب وتأهيل الأطراف الاصطناعية في محافظات حماة وطرطوس واللاذقية ودمشق تواصل العمل على تركيب وصيانة عدة أنواع من الأطراف التدريبية والحديثة، وفق معايير تناسب حاجة الجريح وحالته الصحية وتعاملاته اليومية لتكون شريكة في تجاوز الإصابة.

ولفت المشروع إلى استمرار المراكز الأربعة أيضاً بعمليات الصيانة الدورية للأطراف وتصحيحها وما يسبقها من برامج تأهيل حركي وعلاج فيزيائي، إضافة إلى أنشطة الدعم النفسي التي تُقدّم لكل جريح بإشراف مختصين وصولاً لتصنيع الطرف وفق أحدث الأجهزة المطابقة للمواصفات العالمية.

وأشار المشروع إلى أن خدمة تركيب الأطراف الاصطناعية وتصحيحها تعد واحدة من الخدمات الطبية النوعية التي يخصصها المشروع لجرحى العمليات الحربية، ما يساعدهم على مزاولة مهنهم وأنشطتهم الحياتية اليومية انطلاقاً من القدرة والعزيمة التي يمتلكونها لتخطي الإصابة.

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