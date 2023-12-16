البدء بتركيب (105) وحدات طاقة شمسية في شوارع وأحياء مدينة سلمية

حماة-سانا

بدأ مجلس مدينة سلمية اليوم أعمال تركيب (105) وحدات طاقة شمسية موزعة في مختلف شوارع وأحياء المدينة.

وبينت رئيس مجلس مدينة سلمية المهندسة سهاد زيدان في تصريح لمراسل سانا أن تركيب هذه الوحدات الضوئية هو لإنارة المواقع والنقاط المظلمة، للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين، مشيرة إلى أن المجلس يدرس حاليا مشروع إنارة جميع الشوارع والأحياء الكبيرة بقيمة مليار وخمسين مليون ليرة سورية.

يشار إلى أن مجلس مدينة سلمية ركب العام الماضي (180) نقطة ضوئية في عدد من الشوارع والساحات العامة.

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