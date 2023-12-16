توقيف شخصين في حماة يقومان بترويج عملة دولار مزورة

حماة-سانا

تمكن قسم مكافحة التزييف والتزوير بفرع الأمن الجنائي في حماة من إلقاء القبض على شخصين يقومان بترويج الدولار الأمريكي المزور، وضبط بحوزتهما مبلغا قدره 1300 دولار.

وبينت وزارة الداخلية عبر قناتها على التلغرام أنه في إطار ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية تمكن قسم مكافحة التزييف والتزوير بفرع الأمن الجنائي في حماة من إلقاء القبض على شخصين يقومان بترويج الدولار الأمريكي المزور، وهما المدعوان (نورس . غ) و(خليل . خ)، حيث ضبط بحوزتهما مبلغ قدره 1300 دولار أمريكي مزور، وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بترويج الدولارات المزيفة بالاشتراك مع أشخاص متوارين.

وأشارت الوزارة إلى قيام المقبوض عليه الأول ببيع دراجة نارية (مهربة) عن طريق عرضها على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، حيث تواصل معه شخص متوار، وقام بشراء الدراجة منه، وإعطائه مبلغ ألف وثلاثمئة دولار أمريكي مزور ثمنا لها، وهو المبلغ المصادر منه، فيما اعترف المقبوض عليه الثاني بالاتفاق معه على ترويج المبلغ المزور في بلدة سلحب لكن إلقاء القبض عليهما حال دون ذلك.

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