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إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية

2023-12-16

القدس المحتلة-سانا

أصيب واعتقل فلسطينيون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيتا وبيت عوا والخضر وبيت لحم وبيتين شرق رام الله، ومخيم بلاطة في نابلس، وطولكرم بالضفة الغربية، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتدت بالضرب على سكانها، وأصابت عدد منهم بجروح بينهم سيدة، كما اعتقلت ستة فلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس ثلاثة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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