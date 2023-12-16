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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يطلق عدداً كبيراً من قنابل الفوسفور “المحرمة دولياً” على مناطق الشجاعية وحيي الدرج والتفاح بمدينة غزة

وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يطلق عدداً كبيراً من قنابل الفوسفور “المحرمة دولياً” على مناطق الشجاعية وحيي الدرج والتفاح بمدينة غزة

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