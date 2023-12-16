وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يطلق عدداً كبيراً من قنابل الفوسفور “المحرمة دولياً” على مناطق الشجاعية وحيي الدرج والتفاح بمدينة غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
غاتيلوف: الغرب ينتهج سياسة المعايير المزدوجة فيما يتعلق باللاجئين
2023-12-15
وزير السياحة يبحث مع رئيس المنظمة العربية للسياحة تعزيز التعاون العربي وتطوير صناعة السياحة
2023-12-15
وزير خارجية أبخازيا: نسعى لتطوير التعاون مع سورية في مختلف المجالات والتصدي لمحاولات التدخل الغربية بشؤوننا
2023-12-15
صباغ لـ بيدرسون: على الأمم المتحدة اتخاذ موقف واضح من الانتهاكات المستمرة لسيادة سورية وخاصة الاعتداءات الإسرائيلية
2023-12-15
صباغ يبحث مع غراندي في جنيف أوجه التعاون بين سورية ومفوضية شؤون اللاجئين وسبل تعزيزه
2023-12-15
افتتاح القنصلية الفخرية لسورية في سلوفاكيا
2023-12-14
وزير السياحة يبحث مع نظيره العراقي تطوير التعاون السياحي
2023-12-14
محليات
بازار خيري في كنيسة القديس سركيس للأرمن الأرثوذكس بدمشق
2023-12-15
طقس الغد.. الجو بين الصحو والغائم جزئياً نهاراً وبارد ليلاً
2023-12-15
الأحد القادم… انطلاق حملة تشجير وطنية في المحافظات
2023-12-15
انتهاء أعمال صيانة مدرسة تل عودة بريف القامشلي
2023-12-15
يعود ريعه لدعم متضرري الزلزال… البازار الدولي الخيري غداً بفندق الداماروز بدمشق
2023-12-15
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام
2023-12-15
مبادرة أهلية تدعم 30 مسنة مبدعة في العمل الحرفي بحلب
2023-12-15
رياضة
جبلة يفوز على الوحدة في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-12-15
منافسات قوية في بطولة كأس السيد الرئيس للكاراتيه في القتال الجماعي
2023-12-15
فياريال يفوز على رين بثلاثية في الدوري الأوروبي
2023-12-15
سانت غيلواز يفوز على ليفربول في الدوري الأوروبي
2023-12-14
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يفوز على نظيره الإماراتي ببطولة غرب آسيا
2023-12-14
الاتحاد أهلي حلب يخسر أمام الحكمة اللبناني ببطولة أندية غرب آسيا لكرة السلة
2023-12-14
ناشئات بردى يتألقن بالأداء والنتائج بدوري كرة السلة
2023-12-14
اقتصاد
المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة إلى 16 بالمئة سنوياً
2023-12-15
ارتفاع أسعار النفط عالمياً 3 بالمئة
2023-12-15
استقرار أسعار الذهب
2023-12-15
زراعة أكثر من 25 ألف هكتار بالقمح في حمص
2023-12-14
سعر غرام الذهب يرتفع 15 ألف ليرة محلياً
2023-12-14
التجاري السوري: دفع ثمن المحروقات إلكترونياً باستخدام البطاقات المصرفية
2023-12-14
ارتفاع أسعار النفط
2023-12-14
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزير السياحة يبحث مع رئيس المنظمة العربية للسياحة تعزيز التعاون العربي وتطوير صناعة السياحة
فريق الأولمبياد العلمي السوري يفوز بالمركز الأول في أولمبياد الكيمياء العربي التاسع بالعراق
وزير خارجية أبخازيا: نسعى لتطوير التعاون مع سورية في مختلف المجالات والتصدي لمحاولات التدخل الغربية بشؤوننا
صباغ لـ بيدرسون: على الأمم المتحدة اتخاذ موقف واضح من الانتهاكات المستمرة لسيادة سورية وخاصة الاعتداءات الإسرائيلية
صباغ يبحث مع غراندي في جنيف أوجه التعاون بين سورية ومفوضية شؤون اللاجئين وسبل تعزيزه
جبلة يفوز على الوحدة في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم
الأحد القادم… انطلاق حملة تشجير وطنية في المحافظات
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وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يطلق عدداً كبيراً من قنابل الفوسفور “المحرمة دولياً” على مناطق الشجاعية وحيي الدرج والتفاح بمدينة غزة
وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يطلق عدداً كبيراً من قنابل الفوسفور “المحرمة دولياً” على مناطق الشجاعية وحيي الدرج والتفاح بمدينة غزة
2023-12-16
2023-12-16
bdrossman
سابق
وسائل إعلام فلسطينية: انقطاع شبه كامل للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة
انظر ايضاً
وسائل إعلام فلسطينية: انقطاع شبه كامل للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة
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