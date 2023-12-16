غاتيلوف: الغرب ينتهج سياسة المعايير المزدوجة فيما يتعلق باللاجئين

جنيف-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أن الدول الغربية تنتهج سياسة المعايير المزدوجة فيما يتعلق باللاجئين وتمويل برامج المساعدة الإنسانية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن غاتيلوف قوله في تصريح: “إنهم مترددون للغاية في تمويل برامج المساعدة للاجئين من سورية وأفغانستان والسودان والعديد من البلدان الأخرى، ولكن من جانب آخر لا توجد حرفياً نهاية لتلبية احتياجات أوكرانيا، وهذه السياسة المزدوجة تقسم العالم إلى نخب من الدرجة الأولى والثانية”.

وتعليقاً على نتائج المنتدى العالمي حول اللاجئين الذي انعقد في جنيف خلال اليومين الماضيين قال غاتيلوف: “إن التسييس واضح بشكل خاص فيما يتعلق بتمويل البرامج الإنسانية التي تهدف إلى مساعدة اللاجئين”، مشيراً إلى أن الدول الغربية التي أثارت الكثير من الصراعات في جميع أنحاء العالم مترددة للغاية في تمويل برامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأضاف غاتيلوف إن المنتدى العالمي الثاني حول اللاجئين عقد في ظروف أزمة إنسانية على نطاق غير مسبوق، كما أدت سلسلة النزاعات والكوارث الطبيعية إلى تسجيل رقم قياسي حزين لعدد الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم وبلدانهم خوفاً على حياتهم وحياة أفراد أسرهم، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها روسيا بما يتماشى مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين للحفاظ على معايير عالية ومواصلة تطوير آليات تقديم المساعدة للأشخاص الذين يحتاجونها.

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