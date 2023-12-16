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وزير السياحة يبحث مع رئيس المنظمة العربية للسياحة تعزيز التعاون العربي وتطوير صناعة السياحة

2023-12-15

الدوحة-سانا

بحث وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني مع رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد آل فهيد تعزيز التعاون العربي في مجال السياحة وتضافر الجهود لتعزيز صناعة السياحة وتطويرها.

وخلال اللقاء الذي جرى بختام الدورة الـ 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة في الدوحة تمت مناقشة التعاون في قطاع التعليم والتدريب السياحي والاستثمار السياحي بعد اعتماد المجلس الوزاري العربي قرار إحداث فرع للأكاديمية العربية للسياحة في سورية.

وتم التوافق على إعداد مشروع لبرنامج التعاون التنفيذي بين وزارة السياحة في السورية والمنظمة العربية للسياحة.

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