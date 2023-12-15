الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرات أوكرانية في مقاطعة كورسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرات أوكرانية مسيرة في سماء مقاطعة كورسك.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة كورسك أربع طائرات مسيرة”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق إسقاط ثلاث مسيرات أوكرانية واعتراض ثلاث أخرى في أجواء مقاطعة بيلغورود.

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