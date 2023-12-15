المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي وتحقق فيها إصابات مباشرة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم مواقع وتجمعات عدة للعدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة محققة إصابات مؤكدة فيها.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة استهدف ‌‏مقاتلونا موقع ‏الراهب ونقطة ‏الجرداح للعدو الصهيوني بصواريخ بركان وموقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة”.‏

كذلك استهدفت المقاومة اللبنانية ثكنة ‏راميم في بلدة هونين اللبنانية المحتلة ونقاط انتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية والقذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة.

كما استهدفت المقاومة بالأسلحة المناسبة تجمعاً لجنود ‏الاحتلال في حرج شتولا في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة وقوة مشاة تابعة للعدو شرق موقع حانيتا إضافة إلى قوة عسكرية ‏أخرى أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات ما أدى ‏إلى سقوط أفرادها بين قتيل ومصاب.

إلى ذلك واصلت قوات العدو الإسرائيلي اعتداءاتها على البلدات والقرى الجنوبية اللبنانية مستهدفة الأحياء السكنية والمنازل حيث جرح عدد من المواطنين إثر غارة معادية استهدفت منطقة في المنصوري بمدينة صور.

واعتدى الطيران المعادي على منطقة مجدل زون بينما استهدفت مدفعية العدو أطراف بلدة عيتا الشعب وأطراف بلدة الخيام وحمامص وسهل مرجعيون.

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