الدفاع الصينية تطالب الولايات المتحدة والفلبين بوقف الانتهاكات والاستفزازات في بحر الصين الجنوبي

بكين-سانا

دعت الصين اليوم الولايات المتحدة والفلبين إلى الوقف الفوري للانتهاكات والاستفزازات في منطقة مياه جزر رنآي جياو الصينية في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ شياو قانغ قوله اليوم: “إن الصين تتمتع بسيادة لا جدال فيها على جزر نانشا ومن بينها رنآي جياو والمياه المجاورة لها” داعياً الدول المعنية إلى الوقف الفوري للانتهاكات والاستفزازات لتجنب المزيد من التصعيد وتدهور الوضع.

وشدد تشانغ على أن الصين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية بقوة.

وقال تشانغ: “في 10 من الشهر الجاري تجاهل الجانب الفلبيني تحذيرات الصين المتكررة وأرسل سفناً للدخول إلى المياه بالقرب من رنآي جياو وهي جزء من جزر نانشا تشيونداو الصينية في بحر الصين الجنوبي بذريعة توصيل مواد بناء إلى السفينة العسكرية الراسية بشكل غير قانوني هناك” محذراً من أن دولة معينة تحركها النوايا السيئة خارج المنطقة، تثير الاضطرابات وتخلق انقسامات بشأن هذه القضية.

وأوضح تشانغ أن خفر السواحل الصيني اتخذ إجراءات المراقبة اللازمة وفقاً للقانون وتصرف بطريقة مهنية ومنضبطة ومشروعة مشيراً إلى أن الجانب العسكري الصيني قدم احتجاجاً رسمياً جاداً إلى الجانب الفلبيني.

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