المقاومة الفلسطينية: قصف الاحتلال للنازحين والصحفيين حرب إبادة جماعية

القدس المحتلة-سانا

أكدت المقاومة الفلسطينية أن قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين وصحفيين يأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولة لترهيب الأطقم الصحفية عن توثيق مجازره في قطاع غزة المنكوب.

وأشارت المقاومة في بيان اليوم إلى أن الاحتلال النازي ارتكب اليوم جريمة وحشية مُركّبة باستهدافه مدرسة فرحانة التابعة للأونروا التي تؤوي نازحين من أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة خان يونس، ثم قيامه بعملية قصف ثانية متعمّدة لاستهداف الأطقم الصحفية التي وصلت للمدرسة لتغطية القصف الأول.

وقالت المقاومة: “إن هذا الاستهداف الجبان لن يردع الصحفيين عن أداء رسالتهم الإعلامية والإنسانية في تغطية جرائم الاحتلال البشعة بحق شعبنا الفلسطيني، وستبقى أصواتهم وكاميراتهم في الميدان شاهدة على ما يجري من إبادة يندى لها جبين البشرية” مؤكدة أن ما يجري من إجرام الاحتلال يستدعي إدانة دولية واسعة، وتحركاً جاداً لحماية الشعب الفلسطيني والصحفيين من إجرام الاحتلال النازي.

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